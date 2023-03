Aktuell Land

Neues Wahlrecht? 16-Jährige sollen bald Räte werden können

Der Landtag will am heutigen Morgen (09.45) über ein neues Wahlrecht bei Kommunalwahlen abstimmen. In Baden-Württemberg sollen bei der nächsten Kommunalwahl im Jahr 2024 auch 16-Jährige als Kandidaten und Kandidatinnen für Gemeinde-, Ortschafts- und Kreisräte antreten können. Damit will die grün-schwarze Regierungskoalition ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umsetzen, mit dem Baden-Württemberg bundesweit Neuland betritt. Eine Zustimmung in zweiter Lesung gilt als sicher.