Neuer Vertrag bis 2028: Neudeck bleibt in Göppingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen hat den Vertrag mit Rückraumspieler Oskar Neudeck verlängert. Das Eigengewächs, das seit den Minis bei den Schwaben spielt, unterschrieb nach Clubangaben bis 2028.

»Seine Aufgaben in der Mannschaft als Allrounder nimmt er mit vollem Engagement und voller Akzeptanz an«, sagte Trainer und Teammanager Benjamin Matschke. »Für mich ist er daher ein sehr wichtiger Spieler, der überall einsetzbar ist. Dies gilt in der Abwehr für alle Systeme und mehrere Positionen und auch im Angriff auf allen Rückraumpositionen, nötigenfalls sogar auf Linksaußen wie in Kiel und auf Rückraum rechts wie in der Crunchtime in Stuttgart.«