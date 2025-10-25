Neuer Landesvorstand bei der Grünen Jugend gewählt

Bei der Mitgliederversammlung wurden neue Landessprecher der Jugendorganisation gewählt. (Archivbild)

Die Grüne Jugend in Baden-Württemberg hat eine neue Spitze: Theresa Fidušek und Jaron Immer sind auf der Landesmitgliederversammlung in Winterbach (Rems-Murr-Kreis) als Landesvorsitzende gewählt worden.

Fidušek war bislang Sprecherin der Grünen Jugend Heidelberg, Immer war bisher Beisitzer und Reutlinger Kommunalpolitiker.

In einer Mitteilung hieß es, das Duo besinne sich auf die Kernthemen der Grünen wie sozial gerechter Klima- und Umweltschutz.

Fidušek und Immer folgen auf Tamara Stoll und Tim Bühler, die den Angaben zufolge ein Jahr im Landessprecher-Amt waren.

Fidušek sagte auf der Versammlung in Winterbach: »Wir wollen für linksgrüne Inhalte in unserer Partei und darüber hinaus kämpfen. Statt Politik auf Einzelpersonen zu begrenzen, wollen wir für unsere konkreten progressiven Forderungen in unserem Wahlprogramm, im Wahlkampf und danach streiten.«

Immer ergänzte zu den geplanten inhaltlichen Schwerpunkten: »Wir machen Wahlkampf mit unseren progressiven Inhalten. Für konsequenten Klimaschutz, für bezahlbare Mieten und Bildungsgerechtigkeit auch in der Ausbildung. Für echte Perspektiven für junge Menschen.«