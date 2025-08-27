Netflix stichelt gegen Stuttgarts Hauptbahnhof auf Instagram

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Streamingdienst Netflix hat in einem Instagram-Clip zur Bewerbung der Produktion »Fall For Me« den Stuttgarter Hauptbahnhof aufs Korn genommen. Während ein Paar sich in einer Filmszene in paradiesischer Kulisse unter Wasser kitschig küsst und umarmt, ist die Szene untertitelt mit den Worten: »Wie kann das auf dem selben Planeten sein wie Stuttgart HBF?«

Die Leser sind amüsiert und die Stadt Stuttgart zeigt sich schlagfertig. »Sieht aus wie bei uns in Stuttgart«, kommentiert die Stadt angesichts der Unterwasseraufnahmen, »wir haben das zweitgrößte Vorkommen an Mineralwasser in Europa...« Zuvor hatte die »Stuttgarter Zeitung« berichtet.

Die Dauerbaustelle für Stuttgart 21 hat den bisherigen Hauptbahnhof in ein Labyrinth für Reisende mit langen Wegen verwandelt. Neben massiver Kritik an ständigen Verzögerungen bis zur Fertigstellung und den immens gestiegenen Kosten sorgen die Zustände auf dem Bahnhof seit Jahren auch für Hohn und Spott.

Die Netflix-Produktion macht da eine bessere Figur: Auf der Liste der nicht englischsprachigen Netflix-Filme steht das Erotikdrama »Fall For Me« laut den neuen Netflix-Wochencharts gerade ganz weit oben.