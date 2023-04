Aktuell Land

Neckarwestheim 2 wird als letztes AKW abgeschaltet

Neckarwestheim stand Jahrzehnte lang für Atomenergie made in Baden-Württemberg. Nun geht der Name in die Geschichte ein: Als Standort eines der letzten drei Kernkraftwerke in Deutschland, die jetzt vom Netz genommen werden und den Atomausstieg besiegeln.