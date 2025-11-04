Neblig, trocken, sonnig – Herbst zeigt sich freundlich

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Herbst zeigt sich am Dienstag von seiner freundlichen Seite. Am Vormittag lösen sich die Nebelschwaden auf. Dann sagt der Deutsche Wetterdienst viel Sonne voraus, auch trocken soll es bleiben. Die Temperaturen klettern auf 11 Grad an der Donau und auf bis zu 17 Grad im Markgräflerland. Der Wind bleibt demnach schwach aus Ost bis Südost.

In der Nacht zum Mittwoch meist nur wenige Wolken, in den Niederungen bildet sich erneut Nebel. Tiefstwerte liegen zwischen 4 Grad in den tiefsten Lagen und -3 Grad an der Donau und im Allgäu. In den Bergen bleibt es milder.

Der Mittwoch bringt Nebel an Donau und Rhein, andere Regionen genießen erneut viel Sonnenschein bei Höchstwerten zwischen 9 Grad auf der Ostalb und 17 Grad am Neckar. Niederschlag ist weiter nicht in Sicht. In der Nacht zum Donnerstag klart es vielerorts auf, Nebel breitet sich erneut aus.