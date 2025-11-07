Nebel, Nebel und Nebel - Im Südwesten bleibt es meist grau

Die Sonne kommt laut Deutschem Wetterdienst in den kommenden Tagen nur in Höhenlagen durch. Weiter unten bleibt es für die meisten grau und neblig. (Archivbild)

Zum Wochenende zeigt sich das Herbstwetter in Baden-Württemberg von seiner grauen Seite - die meisten Menschen dürften sich nach der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den nächsten Tagen unter einer dicken Nebeldecke wiederfinden.

Schon am Freitag rechnet der DWD im Südwesten mit dichtem Nebel und Hochnebel, der sich vielerorts den ganzen Tag über halten dürfte. Nur wer höher hinauskommt, etwa auf die Alb oder in den Schwarzwald, kann sich über Sonne pur freuen. Dort dürfte es mit bis zu 12 Grad fast spätsommerlich werden, während es im Ulmer Raum unter Nebel mit rund 2 Grad deutlich kühler bleibt.

In der Nacht zum Samstag breitet sich der Nebel weiter aus, nur in hohen Lagen bleibt der Himmel klar und erlaubt einen Blick auf die Sterne. Die Temperaturen sinken je nach Region auf Werte zwischen 4 Grad in höheren Lagen und -4 Grad im Allgäu – es kann also wieder frostig werden.

Nebel auch am Wochenende

Auch am Samstag hält sich der graue Eindruck im Südwesten. Der DWD erwartet verbreitet neblig-trübes Wetter, lediglich im Hochschwarzwald dürfte sich erneut längere Zeit die Sonne zeigen. Mit Höchstwerten zwischen 4 und 10 Grad bleibt es eher kühl.

Am Sonntag wird es der Prognose zufolge auch nicht besser: Das Land bleibt unter einer dichten Wolkendecke, vielerorts begleitet von Nebel oder Nieselregen. Selbst in den Höhenlagen dürfte die Sonne kaum eine Chance haben. Die Temperaturen erreichen maximal 7 Grad auf der Ostalb und um 10 Grad in den Niederungen. Auch in der Nacht zum Montag bleibt es unter Hochnebel grau, stellenweise mit Sprühregen.