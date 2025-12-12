Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Nebel hält sich hartnäckig im Südwesten

Das Winterwetter zeigt zwei Gesichter: dichte Nebelfelder unten, klare Sicht oben. Und nachts kann's auch mal glatt werden.

Keine klare Sicht im Südwesten: Der Nebel bleibt.
Baden-Württemberg verharrt im Dauergrau. Der Deutsche Wetterdienst erwartet vor allem in den Niederungen heute hartnäckigen Nebel und Hochnebel – gebietsweise den ganzen Tag über. Im Bergland und anderen Teilen des Landes ist hingegen mit Sonnenschein zu rechnen. Die Höchsttemperaturen reichen heute von 7 Grad in Teilen Oberschwabens bis 13 Grad im Breisgau. Der Wind weht schwach, überwiegend aus dem Osten. 

In der Nacht zum Samstag breiten sich Nebel und Hochnebel erneut aus. Im hohen Bergland bleibt es hingegen sternenklar. Achtung Autofahrer: Südöstlich der Schwäbischen Alb wird es gebietsweise glatt auf den Straßen. Die Temperaturtiefs liegen zwischen +4 Grad am Rhein und -3 Grad im Allgäu.

Auch der Samstag folgt der Zweiteilung: oben Postkartenwetter, unten Nebelsuppe. Während das Bergland erneut viel Sonnenschein abbekommt, bleibt es in mittleren und tiefen Lagen ganztags grau und neblig. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 Grad an der Donau und 10 Grad im Breisgau. Der Wind bleibt schwach. In der Nacht zum Sonntag ist das Land fast flächendeckend im Nebel und Hochnebel. Im Süden wird es stellenweise erneut glatt.

