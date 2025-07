Nasse Füße drohen - DWD rechnet mit Schauern

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wer am Mittwoch in Baden-Württemberg frische Luft schnappen möchte, ohne sich dabei nasse Füße zu holen, der sollte das am besten direkt am Vormittag tun. Da sei es noch verbreitet trocken, teilte ein Meteorologe des Deutschen-Wetterdiensts (DWD) mit. Zunächst sei es meist stark bewölkt, ab dem Mittag breiteten sich dann Schauer aus. Im Bergland und im Nordosten soll es dann laut DWD auch Gewitter mit Sturmböen geben.

Vor allem zwischen Odenwald, Ostalb und der Tauber sowie im Schwarzwald können die Sturmböen Geschwindigkeiten um 85 Kilometer pro Stunde erreichen. Laut dem Meteorologen ist auch die Wahrscheinlichkeit für Starkregen und Hagel sehr hoch: Bis zu 15 Liter Niederschlag pro Quadratmeter seien möglich, auch kleiner Hagel soll fallen. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 20 und 24 Grad.

Gewitter erst wieder am Wochenende

Auch am Donnerstag soll es mehr Wolken als Sonne geben, im Süden noch mal einzelne Schauer. Gewitter gibt es laut DWD dann aber nicht mehr. Demnach wird es wärmer: Die Temperaturen steigen auf 22 bis 27 Grad.

Am Freitag werde es dann trocken und meist freundlich mit viel Sonne, so die Prognose. Dann könne es auch wieder bis zu 30 Grad warm sein. Am Wochenende bleiben die Temperaturen vorerst hoch. Allerdings werden wieder Schauer und Gewitter erwartet, wie der Meteorologe sagte.