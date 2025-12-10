Nachtzug von Basel nach Schweden kommt doch nicht

Bitte aktivieren Sie Javascript

Seit Anfang November konnten Zugreisende Tickets kaufen, aber nun steht fest: Den Nachtzug aus der Schweiz über Baden-Württemberg nach Dänemark und Schweden wird es nicht geben. Das Schweizer Parlament in Bern hat die beantragten Fördermittel definitiv nicht freigegeben, teilten die Schweizerische Bundesbahnen (SBB) mit. Man sei bei den Vorbereitungen auf Kurs gewesen. Die politische Entscheidung sei aber zu respektieren.

Damit könne der neue Nachtzug, der ab April 2026 vorgesehen war, nicht in Betrieb gehen. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Nachtzüge sind nach SBB-Angaben aufgrund der hohen Kosten nicht rentabel. Eine finanzielle Unterstützung wäre zwingend notwendig gewesen. Ohne Förderung sei ein wirtschaftlich tragbarer Betrieb der geplanten Nachtzugverbindung nicht möglich - trotz der großen Beliebtheit, hieß es.

Der Nachtzug sollte Basel mit Kopenhagen (Dänemark) und Malmö (Schweden) verbinden. Geplant waren nach früheren Angaben drei Fahrten pro Woche in jede Fahrtrichtung. Zwischenhalte sollte es unter anderem in Freiburg, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt am Main und Hamburg geben. Der »EuroNight« mit Schlaf-, Liege- und Sitzwagen hätte Platz für rund 350 Reisende geboten. Die SBB hatten bereits in der Vergangenheit betont, dass die Nachtzugverbindung ohne Förderung nicht in Betrieb gehen kann.

Erstattungen für Reisende

Um Kundinnen und Kunden frühzeitige Buchungen zu ermöglichen, wurde mit dem Fahrkartenverkauf demnach bereits Anfang November begonnen. Die Nachfrage sei vorhanden gewesen. Allen Reisenden, die bereits ein Ticket gekauft haben, wird der Preis demnach erstattet. »Die SBB informiert die Kundinnen und Kunden in den nächsten Tagen«, hieß es.