Nachts Zugausfälle auf der Südbahn

Wegen eines erhöhten Krankenstandes streicht die Deutsche Bahn auf der Südbahn zwischen Ulm und Friedrichshafen nächtliche Verbindungen. Von Samstag an bis 14. Dezember gebe es dienstags bis samstags zwischen 0.40 Uhr und 4.30 Uhr keinen Zugverkehr, teilte das Unternehmen in Stuttgart. Damit entfallen pro Nacht vier Verbindungen. In der Zeit fahren ersatzweise Busse.

Aufgrund der abweichenden Fahrzeiten der Busse bittet die Bahn ihre Fahrgäste, mehr Reisezeit einzuplanen. Eine Fahrradmitnahme sei in den Bussen aus Kapazitätsgründen nicht möglich.

Grund für die Zugausfälle sei erneut ein erhöhter Krankenstand sowie eine damit verbundene angespannte Personalsituation bei den Fahrdienstleitern in den Stellwerken entlang der Strecke. Durch den Verzicht auf die Besetzung der Stellwerke in den Nachtstunden stelle das Unternehmen sicher, dass tagsüber weiterhin ausreichend Personal für den Zugverkehr zur Verfügung steht. Die Bahn bedauerte die Einschränkungen.