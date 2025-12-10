Nachbarn attackieren sich mit Hammer und Pfefferspray

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit Hammer, Messer und Pfefferspray sollen zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Appenweier (Ortenaukreis) aufeinander losgegangen sein. Polizeiangaben zufolge fügten sich die 36 und 45 Jahre alten Männer gegenseitig leichte Verletzungen zu. Die beiden Kontrahenten sollen seit längerer Zeit Streit haben. Am Dienstag soll ihre Auseinandersetzung im und um das Haus herum eskaliert sein. Ein Familienangehöriger rief die Polizei, Einsatzkräfte trennten dann die beiden Streitenden, wie es weiter hieß. In den Wohnungen fanden die Polizisten demnach Hammer und Pfefferspray, ein Messer wurde nicht entdeckt. Wie die Auseinandersetzung genau abgelaufen ist, werde ermittelt.