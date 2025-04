Nach Woltemade-Sperre: Neue Chance für Stuttgarts Undav

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der kriselnde Nationalstürmer Deniz Undav bekommt im Auswärtsspiel des VfB Stuttgart beim 1. FC Union Berlin eine neue Chance von Beginn an. »Deniz wird spielen«, sagte Trainer Sebastian Hoeneß vor der Partie bei den wiedererstarkten Köpenickern am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Undav hat in der Fußball-Bundesliga seit drei Monaten nicht mehr getroffen und seinen einstigen Stammplatz in Stuttgarts Offensive verloren. Da Stürmer Nick Woltemade infolge seiner umstrittenen Gelb-Roten Karte gegen Werder Bremen (1:2) diesmal aber gesperrt fehlt, kehrt Undav zurück in die Anfangsformation.

Thema Undav wird »zugespitzt«

Der 28-Jährige habe bislang eine »gute Trainingswoche«, berichtete Hoeneß. Der Coach stärkt dem in der vergangenen Saison so starken Undav schon seit Wochen immer wieder den Rücken. »Er hat die Möglichkeit, wie alle anderen auch, eine gute Leistung zu bringen und sich gut zu präsentieren«, sagte Hoeneß nun. Bei Undav werde alles immer etwas »zugespitzt«. Grundsätzlich gehe es aber darum, »als Mannschaft eine gute Leistung zu bringen«. Er hoffe, so Hoeneß, »dass Deniz seinen Teil dazu beiträgt«.

Pokalfinalist Stuttgart liegt vor dem 30. Spieltag nur auf Rang elf und will auch in der Liga noch mal Jagd auf die Europapokalplätze machen. Union, das zuletzt elf von 15 möglichen Punkten holte, kann am Samstag den Ligaverbleib sichern.