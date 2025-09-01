Nach Weißhaupt: Freiburg verleiht auch Röhl ins Ausland

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mittelfeldspieler Merlin Röhl und Eigengewächs Noah Weißhaupt verlassen den SC Freiburg jeweils auf Leihbasis. Röhl wechselt in die englische Premier League zum FC Everton, wie die Freiburger am späten Montagabend mitteilten. Sollte der Club aus Liverpool den Klassenverbleib schaffen, greift eine Kaufpflicht. Diese soll bei 25 Millionen Euro liegen.

In dieser Bundesliga-Saison wurde der 23-jährige Röhl sowohl bei der Niederlage gegen Augsburg als auch beim 1:4 bei Aufsteiger 1. FC Köln eingewechselt. In Freiburg hatte sich der Konkurrenzkampf auf Röhls Position durch einige Neuzugänge zunehmend verschärft.

Geht nach England: Merlin Röhl (l). (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/DPA Geht nach England: Merlin Röhl (l). (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/DPA

Die nächste Leihe

Weißhaupt geht zu Legia Warschau. Der polnische Erstligist und Conference-League-Teilnehmer soll sich Medienberichten zufolge zudem eine Kaufoption für den 23-Jährigen gesichert haben. Weißhaupt kam in dieser Saison noch nicht zum Einsatz.

Bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison hatte Fußball-Bundesligist Freiburg den Offensivmann verliehen - an den FC St. Pauli. Beim polnischen Rekordmeister ist Fredi Bobic als »Head of Football Operations« tätig.