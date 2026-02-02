Nach Warnstreik soll Nahverkehr am Dienstag wieder rollen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem ganztägigen Warnstreik zum Wochenbeginn will die Gewerkschaft Verdi in Baden-Württemberg vorerst nicht zu neuerlichen Ausständen aufrufen. »Wir sind aktuell nicht in der Planung, dass wir weitere Streiktage durchführen werden«, sagte Verdi-Verhandlungsführer Jan Bleckert der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Weitere Warnstreiks zu einem späteren Zeitpunkt seien jedoch möglich: »Das steht und fällt natürlich tatsächlich mit den Verhandlungen«, sagte er.

Den Warnstreik bekamen im Südwesten vor allem Pendler, Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern zu spüren. In mehr als einem halben Dutzend Großstädten stehen Busse und Bahnen aus etlichen Verkehrsbetrieben seit Betriebsbeginn in den Depots. Nach ADAC-Einschätzung macht sich der Warnstreik im morgendlichen Berufsverkehr besonders in den Ballungsräumen auf den Straßen bemerkbar.

Die Gewerkschaft Verdi hat zur ganztägigen Arbeitsniederlegung aufgerufen, sie will damit bessere Arbeitsbedingungen durchsetzen. Hunderttausende Menschen sind betroffen. Gestreikt wird in Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz.

Verdi will Druck machen

Der Warnstreik ist Teil der laufenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr. Verdi will mit dem Ausstand den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. In Baden-Württemberg arbeiten rund 6.700 Menschen in diesem Bereich. Für sie verhandelt Verdi mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV). Verdi sprach am Vormittag von rund 3.500 Beschäftigten, die sich am Warnstreik beteiligt hätten.

Bei den Gesprächen geht es dieses Mal nicht um höhere Löhne, sondern um den Manteltarifvertrag und damit um die Arbeitsbedingungen. Verdi fordert unter anderem höhere Zuschläge für Überstunden, Nacht- und Wochenendarbeit sowie Zulagen entsprechend der jeweiligen Entgeltstufe. Nach Darstellung der Gewerkschaft sind Überstunden derzeit günstiger als Neueinstellungen, die Belastung der Beschäftigten steige stetig.

Die Arbeitgeber verweisen hingegen auf die angespannte Finanzlage. Die Streiks seien unverantwortlich und schadeten dem Vertrauen der Fahrgäste in einen verlässlichen Nahverkehr. Am 9. Februar sollen die Tarifverhandlungen in Stuttgart fortgesetzt werden. Tarifrunden finden in allen 16 Bundesländern statt. Betroffen sind bundesweit laut Verdi knapp 150 kommunale Unternehmen in ebenso vielen Städten und Landkreisen sowie in den drei Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen.

Verdi fordert höhere Zuschläge

Einige Busse und Bahnen waren in den Städten zum Wochenstart dennoch unterwegs. So wird in der baden-württembergischen Landeshauptstadt zwar die SSB bestreikt - die S-Bahn fährt hingegen regulär, da sie von der Deutschen Bahn betrieben wird. Auch Buslinien, die im Auftrag der SSB von Privatunternehmen befahren werden, fahren normal.

Ausnahmen gibt es auch im Gebiet des Karlsruher Verkehrsverbunds. Während nahezu alle Linien der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) sowie die Stadtwerke Baden-Baden und die Verkehrsbetriebe Baden-Baden (BBL) bestreikt werden, ist die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) nicht betroffen. Das bedeutet, dass die Stadtbahnen regulär verkehren. Sie bedienen zahlreiche Trambahn-Haltestellen und können von Fahrgästen als Alternative genutzt werden.

Nicht bestreikt werden auch die Züge der Deutschen Bahn (DB), SWEG und Go-Ahead. Auch Fernzüge, Regionalzüge und S-Bahnen dieser Unternehmen verkehren planmäßig.

Wo gestreikt wird - und wo nicht

In Esslingen fahren keine Busse auf sämtlichen Linien der Städtischen Verkehrsbetriebe. Es gibt auch keinen Notfallverkehr für Schulen. Ähnlich sieht es im Stadtbus- und Stadtbahnverkehr durch Heilbronn aus, wie der Heilbronner-Hohenloher-Haller-Nahverkehr mitteilt. Der Regionalbusverkehr fährt planmäßig.

In Freiburg sind Halte der Breisgau-S-Bahn in der Innenstadt nicht betroffen. Auch in Konstanz bleiben die Busse stehen - und die meisten Fähren. »Die Stadtwerke Konstanz setzen alles daran, sowohl bei Bus als auch Fähre einen Notfahrplan aufrechtzuerhalten«, hieß es vorab.