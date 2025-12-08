Nach Verwechslung: Polizei muss sich erneut entschuldigen

Die Polizei musste sich nun schon zum zweiten Man bei der Familie entschuldigen. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Einsatz in einer falschen Wohnung in Ravensburg musste sich die Polizei noch mal entschuldigen. Die dort lebende Familie war entgegen erster Angaben doch ordnungsgemäß in dem Mehrfamilienhaus gemeldet, bestätigte die Polizei auf Anfrage. Grund für die ursprüngliche Annahme sei die unklare bauliche Lage des Gebäudes gewesen, so eine Sprecherin. Zuvor hatte der SWR berichtet.

Vor rund zwei Wochen hatten Einsatzkräfte bei einer Durchsuchungsaktion irrtümlich die Wohnung der achtköpfigen Familie gestürmt. Der Fehler sei sofort aufgefallen, die Maßnahme abgebrochen und eine Entschuldigung ausgesprochen worden, hatte eine Polizeisprecherin gesagt.

Polizei will für Sachschaden aufkommen

Die Polizei hatte zunächst behauptet, dass in dem Mehrfamilienhaus ausschließlich Angehörige des eigentlichen Verdächtigen gemeldet gewesen seien. Weitere Angaben zu dem Einsatz machten die Beamten aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht.

Die syrische Familie, darunter sechs Kinder im Alter zwischen drei und 18 Jahren, ist laut ihres Anwaltes durch die schwer bewaffneten Einsatzkräfte in Uniform stark verängstigt worden. Die Polizei hatte angekündigt, für die entstandenen Schäden aufzukommen und ein Gespräch mit der Familie angeboten.