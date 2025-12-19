Nach Verfolgungsfahrt schlägt Mann Polizistin ins Gesicht

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einer Flucht vor einer Polizeikontrolle in Heilbronn soll ein 34 Jahre alter Mann einer Polizistin ins Gesicht geschlagen haben. Zuvor sollen er und ein 35-Jähriger in einem Auto mit hoher Geschwindigkeit vor der Kontrolle geflohen sein, wie die Polizei mitteilte.

Anschließend stellten die Verdächtigen das Auto nahe einer Partylocation abrupt ab, wie es weiter hieß. Die Männer stiegen demnach aus dem Auto und wurden von Einsatzkräften gestellt. Beide hätten offenbar unter Alkoholeinfluss gestanden und Angaben dazu verweigert, wer gefahren war.

Auto und Mobiltelefone seien beschlagnahmt worden, für beide Männer seien Blutentnahmen angeordnet worden. Als dem 34-Jährigen sein Handy abgenommen werden sollte, habe er einer Beamtin ins Gesicht geschlagen und nach ihrem Kollegen getreten. Er sei daraufhin zu Boden gebracht und vorläufig festgenommen worden.

Zwei Polizisten wurden den Angaben zufolge leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Gegen beide Männer werde wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt, der 34-Jährige muss sich zusätzlich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.