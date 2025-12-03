Nach Unfall in Karlsbad: Kind verlässt Klinik

Bitte aktivieren Sie Javascript

Noch am Abend nach dem Unfall mit einem Auto auf einem Gehweg in Karlsbad (Kreis Karlsruhe) hat eine Achtjährige das Krankenhaus wieder verlassen. Eine verletzte Vierjährige befinde sich nach wie vor mit schweren Verletzungen in der Klinik, sagte ein Polizeisprecher. Lebensgefahr bestehe aber nicht.

Ein Fahrer hatte die beiden Kinder am Montag auf einem Gehweg mit seinem Auto erfasst. Beide waren zunächst mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Der 36 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Die genaue Unfallursache war laut Polizei noch nicht bekannt. Nach ersten Erkenntnissen war der Autofahrer an einer Einmündung nach links von der Fahrbahn abgekommen und hatte die Kinder dort mit seinem Wagen erfasst. Danach prallte das Auto gegen eine Mauer.