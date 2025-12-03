Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Nach Unfall in Karlsbad: Kind verlässt Klinik

Auf dem Gehweg erfasste ein Fahrer mit seinem Auto zwei Kinder. Die Polizei ermittelt, wie es dazu kam. Doch es gibt gute Nachrichten.

Ein verletztes Kind verließ nach dem Unfall in Karlsbad das Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/DPA
Noch am Abend nach dem Unfall mit einem Auto auf einem Gehweg in Karlsbad (Kreis Karlsruhe) hat eine Achtjährige das Krankenhaus wieder verlassen. Eine verletzte Vierjährige befinde sich nach wie vor mit schweren Verletzungen in der Klinik, sagte ein Polizeisprecher. Lebensgefahr bestehe aber nicht.

Ein Fahrer hatte die beiden Kinder am Montag auf einem Gehweg mit seinem Auto erfasst. Beide waren zunächst mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Der 36 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Die genaue Unfallursache war laut Polizei noch nicht bekannt. Nach ersten Erkenntnissen war der Autofahrer an einer Einmündung nach links von der Fahrbahn abgekommen und hatte die Kinder dort mit seinem Wagen erfasst. Danach prallte das Auto gegen eine Mauer.

