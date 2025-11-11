Nach Unfall geflüchtet – Beifahrerin verletzt zurückgelassen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein junger Autofahrer ist nach einem Unfall im Kreis Heilbronn geflüchtet und hat seine verletzte Beifahrerin alleine im Auto zurückgelassen. Der 24-Jährige sei nach einem Überholmanöver von der Straße bei Brackenheim abgekommen, teilte die Polizei mit. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen einen Baum. Dabei erlitt seine mit ihm verwandte Beifahrerin leichte Verletzungen. Zuvor berichtete der »Südwestrundfunk«.

Statt zu helfen, habe der unversehrte 24-Jährige jedoch die Beine in die Hand genommen. Rettungskräfte versorgten die Beifahrerin und brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Der geflüchtete Mann sei nach Zeugenhinweise gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin. Vermutlich war er geflüchtet, weil er keinen Führerschein hatte.