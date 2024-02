Nach Unfall auf A98: Zwei Rettungskräfte schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Gefahrgut-Unfall auf der Autobahn 98 bei Lörrach sind zwei Rettungskräfte der Feuerwehr schwer verletzt worden. Sie hätten schwere Verätzungen an den Händen erlitten, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Acht weitere Rettungskräfte seien leicht verletzt worden. Auch sie seien mutmaßlich mit einem ausgetretenen Gefahrstoff in Kontakt gekommen, den ein Lastwagen geladen hatte.

Das Fahrzeug war am Donnerstagabend laut Polizei aus zunächst ungeklärter Ursache mit einem anderen Transporter kollidiert. Fünf weitere Autos seien an dem Auffahrunfall beteiligt gewesen. Nur der Fahrer des Lastwagens mit dem Gefahrgut sei leicht verletzt worden. Sein Hänger habe sich in den anderen Lastwagen verkeilt. So habe der ätzende Stoff auslaufen können. Die Insassen der anderen Fahrzeuge blieben den Angaben nach unverletzt.

Für die Aufräumarbeiten musste die A98 laut Polizei zwischen den Anschlussstellen Lörrach-Ost und Lörrach-Mitte auch am Freitag komplett gesperrt werden.

