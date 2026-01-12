Nach Traumstart: Nächstes Spektakel für Stuttgart?

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sebastian Hoeneß war die Vorfreude anzusehen. Beflügelt vom begeisternden 4:1 bei Bayer Leverkusen am vergangenen Samstag geht der VfB Stuttgart direkt die nächste Aufgabe an, die laut Trainer das »Prädikat Topspiel« trägt. Ein »sehr intensives Spiel« erwarte er am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt, sagte Hoeneß. »Zwei Mannschaften, die nach vorn spielen wollen«, würden da aufeinandertreffen. So könnte es am letzten Hinrunden-Spieltag der Fußball-Bundesliga wieder ein Spektakel geben.

Eine »schwere Aufgabe« werde das, sagte Hoeneß über das Duell des Tabellenfünften mit dem Siebten. Aber eine, auf die man sich freue. Die Eintracht war einen Tag vor der VfB-Gala in Leverkusen mit einem 3:3 gegen Borussia Dortmund ins neue Jahr gestartet. 33 Gegentore haben die Hessen in dieser Saison schon hinnehmen müssen - die drittmeisten der Liga. Von Schwachpunkten bei den Frankfurtern wolle er aber nicht sprechen, so Hoeneß. Zumal sie ja auch immer in der Lage seien, vorn selbst Tore zu erzielen.

Hoeneß lobt Lewelings Entwicklung

Für die Stuttgarter ist es die erste von vier aufeinanderfolgenden Englischen Wochen, in denen sie nicht nur in der Liga, sondern auch in der Europa League und im Pokal gefordert sind. Dem Heimspiel gegen Frankfurt folgt am Sonntag gleich das nächste gegen Union Berlin. Für den VfB bricht eine Phase an, in der womöglich entscheidende Weichen für den Rest der Saison gestellt werden.

Umso wichtiger für die Schwaben, dass sie mit Schwung hineingehen. Wie Jamie Leweling etwa, der angeblich vom AFC Bournemouth aus England umworben wird, und in Leverkusen zuletzt nicht nur wegen seiner zwei Tore überzeugte. Er habe seit Sommer noch mal »ein paar Dinge optimiert« und einen »Schritt in seiner Persönlichkeit gemacht«, lobte Coach Hoeneß den Nationalspieler. Dass Leweling spezielle Fähigkeiten habe, sei schon bekannt gewesen. Nun sei auch noch der »Faktor Konstanz dazugekommen«.

Voll des Lobes für Jamie Leweling: VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. Foto: Federico Gambarini/DPA Voll des Lobes für Jamie Leweling: VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. Foto: Federico Gambarini/DPA

Gegen PSG gab's 2025 einen Bruch

Konstanz, die den Stuttgartern generell guttun würde in den kommenden Wochen. Voriges Jahr, als sie mit einem ähnlichen Mammutprogramm aus der kurzen Winterpause kamen, fehlte sie ihnen. Nach vier Pflichtspielsiegen sorgte das krachende Champions-League-Aus gegen Paris Saint-Germain (1:4) damals für einen Bruch. Der VfB brauchte lange, um sich wieder vollends zu berappeln.

Durchaus denkbar, dass Hoeneß auch weiter auf ein gesundes Maß an Rotation setzt, um die anstehenden Strapazen zu bewältigen. Das zentrale Mittelfeld etwa gehört zu den Positionen, auf denen er die Belastung gern breit verteilt. Rückt der junge Chema Andrés dort beispielsweise nun wieder in die Startelf?

Das Niveau, das der Spanier in seinem ersten Halbjahr beim VfB gezeigt habe, sei jedenfalls »bemerkenswert«, sagte Hoeneß. »Die Art, wie er auftritt, ist überragend«. Der 20-Jährige sei lernwillig, ihm gehöre die Zukunft. Eine Hilfe ist er den Stuttgartern aber auch schon jetzt - in der anspruchsvollen Gegenwart.