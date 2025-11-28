Nach tödlichem Unfall in Asperg: Gaffer schlägt Passant

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem tödlichen Unfall einer Frau mit einem Bus in Asperg (Landkreis Ludwigsburg) hat ein Mann versucht, mit seinem Smartphone Fotos vom Unfallort machen. Als ein Passant den Mann bat, damit aufzuhören, schlug dieser zu, wie die Polizei mitteilte. Zu dem Zeitpunkt, Stunden nach dem Unfall, befanden sich am Donnerstagnachmittag noch einige Einsatzkräfte am Ort.

Der 26 Jahre alte Passant hielt den Angaben nach den Fotografen fest und es kam zum Gerangel, wobei beide zu Boden gingen und der Mann erneut den Passanten schlug. Zeugen zogen den Passanten von dem anderen Mann weg, woraufhin dieser unerkannt flüchtete. Der 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Linienbus erfasst 68-jährige Frau

Bei dem Unfall am Donnerstagmorgen starb eine Fußgängerin. Die 68-Jährige war noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen erlegen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten. Die Frau überquerte den bisherigen Ermittlungen zufolge die Ausfahrt des Busbahnhofs in Asperg, als der Linienbus angefahren kam. Sie geriet unter das Fahrzeug und wurde überrollt.

Die Polizei sucht nun den Mann, der beim Bahnhof Asperg Fotos vom Unfallort gemacht haben soll: Er soll zwischen 19 und 21 Jahren alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Er habe dunkle kurze Haare und einen Kinnbart, habe eine dicke schwarze Daunenjacke und schwarze Handschuhe getragen. Außerdem werden Zeugen des Unfalls um 10.00 Uhr morgens am Donnerstag gesucht.