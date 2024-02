Nach Stadtbahnunfall: Hochgeladenes Video zeigt Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei dem Unglück war am Freitag eine Stadtbahn auf eine weitere aufgefahren. Mehrere Menschen wurden verletzt - einige sogar lebensgefährlich. Eine 26-Jährige, die in einer der Straßenbahnen saß, wurde am Montag noch auf einer Intensivstation behandelt, wie der Sprecher sagte. Eine 47-jährige Fahrerin der Stadtbahn wurde schwer verletzt, die andere 39-jährige Fahrerin leicht. Neun Menschen wurden nach Angaben der Feuerwehr mittelschwer verletzt. Vier begaben sich selbst in ärztliche Behandlung.

Die Verkehrspolizei habe eine Ermittlungsgruppe gebildet. Ersten Erkenntnissen zufolge habe die U9 auf der Strecke angehalten. Die Linie U4 sei anschließend auf das Fahrzeug aufgefahren. Die genauen Hintergründe waren weiterhin unklar und müssten noch geklärt werden.

Wegen des Videos wird nun unter anderem wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung ermittelt. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

