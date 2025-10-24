Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Nach stürmischer Nacht: Keine nennenswerten Schäden

Sturmnacht im Südwesten: Nach Zugausfällen am Donnerstagabend hatte der Wind in der Nacht keine großen Auswirkungen auf die Menschen in Baden-Württemberg.

Wetter
Trotz starkem Wind gab es keine größeren Unwettereinsätze. (Archivbild) Foto: Silas Stein/DPA
Trotz starkem Wind gab es keine größeren Unwettereinsätze. (Archivbild)
Foto: Silas Stein/DPA

Eine stürmische Nacht liegt hinter dem Südwesten - nennenswerte Schäden gab es allerdings nicht. Lediglich vereinzelt umgestürzte Bäume, Bauzäune oder herabgefallene Äste beschäftigten die Einsatzkräfte in der Nacht, sagten Sprecher der Polizeipräsidien. Verletzte Personen sind derzeit nicht bekannt.

Am Donnerstagabend hatte ein umgestürzter Baum für Zugausfälle in Karlsruhe und Pforzheim gesorgt. Der Baum war bei Remchingen (Enzkreis) auf die Gleise gefallen. Auf dem Feldberg windet es weiterhin stark. Hier sind orkanartige Böen weiterhin möglich.

© dpa-infocom, dpa:251024-930-201190/1