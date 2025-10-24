Nach stürmischer Nacht: Keine nennenswerten Schäden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine stürmische Nacht liegt hinter dem Südwesten - nennenswerte Schäden gab es allerdings nicht. Lediglich vereinzelt umgestürzte Bäume, Bauzäune oder herabgefallene Äste beschäftigten die Einsatzkräfte in der Nacht, sagten Sprecher der Polizeipräsidien. Verletzte Personen sind derzeit nicht bekannt.

Am Donnerstagabend hatte ein umgestürzter Baum für Zugausfälle in Karlsruhe und Pforzheim gesorgt. Der Baum war bei Remchingen (Enzkreis) auf die Gleise gefallen. Auf dem Feldberg windet es weiterhin stark. Hier sind orkanartige Böen weiterhin möglich.