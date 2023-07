Nach schwül-heißem Dienstag ist Abkühlung in Sicht

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem kurzen Durchatmen zum Auftakt der Woche wird es am Dienstag noch einmal schwül und heiß in Baden-Württemberg. Dies teilte der Deutsche Wetterdienst in Stuttgart mit. Doch dann ist etwas Entspannung bei den Temperaturen in Sicht. In den kommenden Tagen werden sie der Vorhersage zufolge zum Teil deutlich unter 30 Grad liegen.

Für den Dienstag werden für weite Teile von Baden-Württemberg noch einmal Temperaturen zwischen 36 Grad in Stuttgart und 37 Grad am Rhein erwartet. Das heiße Wetter werde teilweise bis 17 Uhr anhalten. Ab dem späteren Nachmittag sollen dann von der Schweiz und von Frankreich aus erste, teils kräftige Gewitter inklusive Unwettergefahr aufziehen. Örtlich könne es auch Starkregen und Hagel geben, teilte der DWD-Meteorologe weiter mit.

Am Mittwoch können die Menschen dann wohl wieder durchatmen: Es kühlt nämlich ab. Die Temperaturen werden zwischen 28 und 29 Grad am Rhein und 25 Grad am Oberrhein liegen.

Am vergangenen Samstag und Sonntag hatte es das bislang heißeste Wochenende des Jahres in Baden-Württemberg gegeben. Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) hatte deshalb vor den gesundheitlichen Risiken gewarnt und zu Vorsichtsmaßnahmen geraten. Ein erhöhtes Gesundheitsrisiko bestehe für Säuglinge und kleine Kinder, Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen sowie für ältere und pflegebedürftige Menschen.

