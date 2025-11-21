Nach Schuppenbrand werden zwei 13-jährige Jungen verdächtigt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Feuer in einem Schuppen auf einem ehemaligen Friedrichshafener Betriebsgelände hat die Polizei zwei 13-Jährige als mögliche Brandstifter im Visier. Die beiden Jungen stehen im Verdacht, das Feuer am Mittwochnachmittag ausgelöst zu haben, wie die Polizei mitteilte.

Die Ermittler kamen den Jugendlichen auf die Spur, weil einer der beiden zuvor wegen einer Sachbeschädigung auf dem Gelände bereits bekannt war. Sie stellten Beweismittel sicher. Wie es genau zum Brand kam, ist noch unklar.

Das Feuer hatte am Mittwoch einen Schuppen und einen darin abgestellten Wagen zerstört. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften angerückt und hatte ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Gebäude verhindert. Allerdings war durch Löschwasser kontaminiertes Material ins Erdreich gelangt. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei mehreren Zehntausend Euro.