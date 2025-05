Nach schlimmer Knieverletzung: Turn-Ass Kevric operiert

Ist am verletzten Knie operiert worden: Helen Kevric.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Einen Tag nach ihrer schlimmen Knieverletzung bei den Turn-Europameisterschaften in Leipzig ist Helen Kevric bereits operiert worden. Wie der Deutsche Turner-Bund (DTB) mitteilte, wurde bei dem Eingriff in Stuttgart »der gerissene Streckapparat des Kniegelenkes wiederhergestellt«. Zudem sei nach einer vorausgegangenen MRT-Untersuchung in der Sportklinik des Klinikums Stuttgart ein »kleiner Knochen refixiert« worden. Über die Dauer des Ausfalls der 17-Jährigen machte der Verband keine Angaben.

Kevric hatte sich die Verletzung am Donnerstag zum Auftakt der Mehrkampf-Entscheidung am Sprung zugezogen. Nach der Landung war sie ein kleines Stück zurückgetreten und dann nach hinten umgefallen.

Eine erste Untersuchung in einem Leipziger Krankenhaus hatte die Diagnose Kniescheibenband-Verletzung erbracht. Der Europäische Turn-Verband hatte anschließend mitgeteilt, dass die Olympia-Achte von Paris im Mehrkampf eine Verletzung der Patellasehne erlitten habe.