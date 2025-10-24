Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Nach Schüssen in einer Bar: Verdächtiger in Haft

Nach wochenlanger Fahndung in ganz Europa hat die Polizei den mutmaßlichen Schützen von Weil am Rhein gefasst - allerdings nicht in Deutschland.

Polizei
Die Bundespolizei brachte den Verdächtigen zurück nach Deutschland. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA
Die Bundespolizei brachte den Verdächtigen zurück nach Deutschland. (Symbolbild)
Foto: Bernd Weißbrod/DPA

Nach den Schüssen in einer Bar in Weil am Rhein im Kreis Lörrach Ende September sitzt der mutmaßliche Täter in Haft. Der 32-Jährige wurde vergangene Woche in Tschechien bei einer Verkehrskontrolle festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Gegen ihn lag ein europäischer Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags vor.

Die Bundespolizei überführte den Mann nach Deutschland. Am Donnerstag wurde er dem zuständigen Richter vorgeführt und in Untersuchungshaft gebracht.

Der Verdächtige soll am 28. September mehrere Schüsse in einer Bar abgefeuert haben. Verletzt wurde dabei niemand. Nach der Tat war der Mann geflüchtet.

© dpa-infocom, dpa:251024-930-204299/1