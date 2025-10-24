Nach Schüssen in einer Bar: Verdächtiger in Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach den Schüssen in einer Bar in Weil am Rhein im Kreis Lörrach Ende September sitzt der mutmaßliche Täter in Haft. Der 32-Jährige wurde vergangene Woche in Tschechien bei einer Verkehrskontrolle festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Gegen ihn lag ein europäischer Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags vor.

Die Bundespolizei überführte den Mann nach Deutschland. Am Donnerstag wurde er dem zuständigen Richter vorgeführt und in Untersuchungshaft gebracht.

Der Verdächtige soll am 28. September mehrere Schüsse in einer Bar abgefeuert haben. Verletzt wurde dabei niemand. Nach der Tat war der Mann geflüchtet.