Nach Rot im Landesduell: Zwei Spiele Sperre für Manzambi

Mittelfeldspieler Johan Manzambi vom SC Freiburg ist nach seinem Platzverweis gegen den VfB Stuttgart für zwei Partien gesperrt worden. Der 19-Jährige hatte beim 3:1 (0:1)-Sieg der Badener gegen die Schwaben in der Fußball-Bundesliga am Samstag die Rote Karte gesehen. Er hatte VfB-Profi Ramon Hendriks in der Nachspielzeit mit dem Bein am Kopf getroffen.

Manzambi fehlt den Freiburgern damit beim Auswärtsspiel gegen Werder Bremen am kommenden Samstag und in der Liga-Partie gegen die TSG 1899 Hoffenheim am 28. September. Bislang stand der junge Schweizer in allen Pflichtspielen des SC in dieser Saison in der Startelf.