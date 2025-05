Nach Rekordlauf: Ruppert in Karlsruhe gefeiert

Frederik Ruppert verpasste einen Sieg in Karlsruhe.

Hindernisläufer Frederik Ruppert ist wenige Tage nach seinem Rekordlauf über 3000 Meter beim Diamond-League-Meeting in Rabat bei der Karlsruher Laufnacht frenetisch von 3.000 Zuschauern gefeiert worden. Über 1500 Meter hatte er allerdings gegenüber Marvin Heinrich (Frankfurt) das Nachsehen. Der Sieger gewann mit einer Zeit von 3:35,62 Minuten. Damit stellte er eine deutsche Jahresbestleistung auf. Ruppert, der in Marokko den deutschen Rekord pulverisiert hatte, benötigte in Karlsruhe 3:38,12 Minuten.

»Das tat weh heute«, meinte der 28-jährige Kerpener. »Das ist noch einmal ein viel höheres Tempo als über die Hindernisse.« Er habe sich nach dem deutschen Rekord über die vielen Anfragen unter der Woche sehr gefreut, beschrieb Ruppert die vergangenen Tage. Seinen nächsten Start über Hindernisse plane er am 17. Juni im finnischen Turku.

Die deutsche Hindernis-Meisterin Olivia Gürth (Silversterlauf Trier) siegte über 3000 Meter mit einer deutschen Jahresbestleistung von 9:33,06 Minuten. Über 5000 Meter musste sich die deutsche 10000-Meter-Meisterin Elena Burkard (Nordschwarzwald) der Spanierin Idaira Prieto geschlagen geben.