Aktuell Land

Nach Rekordjahr 2022: Hugo Boss erwartet weitere Zuwächse

Nach dem vergangenen Rekordjahr erwartet der Modekonzern Hugo Boss auch 2023 ein Umsatz- und Gewinnplus. Mit Blick auf das unsichere wirtschaftliche Umfeld dürfte sich das Wachstum jedoch abschwächen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Metzingen mitteilte. Der Umsatz soll im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen. Angepeilt wird zudem ein operativer Gewinn von 350 bis 375 Millionen Euro, was einer Zunahme um 5 bis 12 Prozent entspräche.