Nach Polizisten gespuckt und getreten

Ein Mann und eine Frau sollen in Pforzheim Polizisten attackiert haben. Drei Beamte seien verletzt worden, einer habe seinen Dienst nicht fortsetzen können, teilte die Polizei mit. Die 44-Jährige und der 57 Jahre alte Mann sollen laut einer Zeugin am Dienstag auf ein Quad eingeschlagen haben. Die Gründe waren zunächst unklar. Als alarmierte Polizisten die beiden in der Nähe kontrollierten, wollte die Frau zunächst davonlaufen.

Beamte hielten sie auf. Sie soll nach ihnen geschlagen und getreten haben und wurde fixiert. Der Mann soll auf einen Beamten losgegangen sein und ihn im Gesicht getroffen haben. Auch Pfefferspray kam seitens der Polizei zum Einsatz. Während der Fahrt zum Polizeirevier soll die Frau weiter getobt, nach den Beamten gespuckt und den Innenraum des Streifenwagens beschädigt haben.

Beide erwartet eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands, Körperverletzung und Sachbeschädigung.