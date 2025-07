Nach mutmaßlichem Messerangriff auf Ehefrau: Mann in U-Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weil ein Mann mit einem Messer seine Ehefrau im Streit am Hals verletzt haben soll, sitzt dieser nun in Untersuchungshaft. Die Frau sei mit ihrer Verletzung auf das Polizeirevier in Rottenburg (Kreis Tübingen) gekommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mitteilten. Den Angaben zufolge übernahmen die Beamten die Erstversorgung - anschließend wurde die Frau zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr habe nicht bestanden, hieß es.

Der Ehemann wurde laut den Ermittlern am Donnerstag widerstandslos in der gemeinsamen Wohnung festgenommen. Zudem sei die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt worden, so die Polizei. Gegen den 39 Jahre alten Deutschen werde wegen versuchten Totschlags ermittelt. Ein Haftrichter erließ einen entsprechenden Haftbefehl am Freitag.

Warum es in der Wohnung zwischen den beiden zum Streit kam, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.