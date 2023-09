Aktuell Land

Nach mutmaßlichem Doppelmord: Prozesstermin steht

Rund neun Monate nach dem gewaltsamen Tod von zwei jungen Menschen in Albstadt muss sich von Ende September an der mutmaßliche Täter vor dem Landgericht Hechingen verantworten. Dem Italiener wird Doppelmord vorgeworfen, wie das Landgericht am Mittwoch mitteilte. Der zum Tatzeitpunkt 52 Jahre alte Beschuldigte soll Ende Dezember vergangenen Jahres zunächst seine 20-jährige Nichte in ihrer Wohnung in Albstadt (Zollernalbkreis) erdrosselt und ihre Leiche in seinem Garten vergraben haben. Wenige Tage später soll er einen 23 Jahre alten Freund seiner Nichte im Zentrum von Albstadt mit einer Pistole erschossen haben.