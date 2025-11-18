Nach mutmaßlichem Angriff auf Frau: Täter in U-Haft

Nach einem mutmaßlichen Angriff auf eine Frau in Mannheim ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem mutmaßlichen Angriff auf eine Frau in Mannheim ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Polizei und Staatsanwaltschaft verdächtigen den 59-Jährigen des versuchten Totschlags, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung hieß.

Der Mann soll die Frau am Freitag auf offener Straße angegriffen und gedroht haben, sie zu töten. Er soll sie attackiert und zu Boden gerissen haben. Die zum Tatzeitpunkt 40-Jährige erlitt Stiche und Schnitte am Kinn sowie Prellungen am Körper. Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Womit der Mann ihr die Verletzungen zugefügt haben soll, ist einem Polizeisprecher zufolge noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen eilten der Frau zu Hilfe. Der Verdächtige wurde noch am Tatort vorläufig festgenommen. In welcher Beziehung er und das Opfer stehen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht mit.