Nach Messerangriff: Ermittlungen wegen versuchten Totschlags

Nach einem Messerangriff am Bahnhof Renningen ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen versuchten Totschlags. Der 47 Jahre alte Verdächtige sitze inzwischen in Untersuchungshaft, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mit. Ein Richter erließ am Freitag einen Haftbefehl. Dem Mann wird vorgeworfen, am Bahnsteig auf einen 38-Jährigen mit einem Messer mehrmals eingestochen und ihn schwer verletzt zu haben.

Wie die Ermittler berichteten, kam es zwischen den beiden Männer am Donnerstagnachmittag im Bahnhof Renningen (Kreis Böblingen) zu einem handfesten Streit. Dabei soll der 47-Jährige den Ermittlern zufolge seinen Kontrahenten mit mehreren Stichen schwer verletzt haben. Danach sollen sich beide gemeinsam noch zu einer S-Bahn begeben haben. Laut Polizei kannten sich die beiden.

Passanten stoppen Flüchtigen

Bei dem Zug habe der 47-Jährige versucht, die Flucht zu ergreifen, hieß es. Doch weit kam er nicht: Passanten stoppten demnach den Mann, sodass die Polizei ihn festnehmen konnte. Weitere Zeugen kümmerten sich um den schwer verletzten 38-Jährigen.

Sanitäter brachten die beiden Männer in ein Krankenhaus. Auch der 47-Jährige habe bei der Auseinandersetzung Verletzungen erlitten, hieß es. Deshalb werde auch gegen den 38-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.