Nach Messerangriff auf Partner der Ex: 24-Jähriger angeklagt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weil er versucht haben soll, den Ehemann seiner Ex-Partnerin zu töten, ist ein 24-Jähriger angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann versuchten Mord mit gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung vor. Hintergrund des Messerangriffs soll ein Streit um das Umgangsrecht mit seinem Sohn gewesen sein.

Im betrunkenen Zustand soll der 24-Jährige am 17. August in Bad Säckingen (Kreis Waldshut) ein Gespräch mit dem 23-Jährigen geführt haben. Dabei soll er ein Messer gezückt und mit Tötungsabsicht zugestochen haben. Die Anklage wirft ihm Heimtücke und niedrige Beweggründe vor.

Verdächtiger sitzt in U-Haft

Der 23-Jährige konnte laut Staatsanwaltschaft zunächst ausweichen, stolperte dann aber. Daraufhin soll der Verdächtige zugestochen und den Mann schwer verletzt haben.

Mit der Hilfe von herbeigeeilten Nachbarn war der 24-Jährige zu Boden gebracht worden. Die Polizei nahm den Verdächtigen anschließend fest. Zu den Vorwürfen äußerte er sich laut Anklagebehörde bisher nicht. Nun muss das Landgericht Waldshut-Tiengen über die Zulassung der Anklage entscheiden.