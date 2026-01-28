Nach Messerangriff auf 15-Jährigen - Verdächtiger gefasst

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Polizei hat einen 16-Jährigen festgenommen, der nach einem Messerangriff geflohen sein soll. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Tatverdächtige soll am vergangenen Donnerstag in Friedrichshafen (Bodenseekreis) einen 15-Jährigen im Streit mit dem Messer im Gesicht verletzt haben. Der Tatverdächtige soll das Opfer noch verfolgt haben, ehe ein Zeuge die beiden Jugendlichen trennte. Der Angreifer sei entkommen.

Eine Fahndungseinheit nahm den 16-Jährigen am Montag in Markdorf (Bodenseekreis) fest, wie es hieß. Gegen ihn sei Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen worden. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.