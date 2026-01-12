Nach möglichem Reizgas im Kino: Insgesamt neun Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Insgesamt neun Menschen sind durch den mutmaßlichen Reizgasangriff in einem Heilbronner Kino verletzt worden. Die Polizei sucht weiterhin nach einem möglichen Täter, wie deren Pressestelle mitteilte. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Am Freitagabend hatten sich mehrere Gäste aus dem Foyer des Kinos beim Notruf gemeldet, wie es hieß. Sie klagten über Atemwegsprobleme. Zunächst war von vier Leichtverletzten die Rede. Im Laufe der Ermittlungen hätten sich fünf weitere gemeldet.

Anschließende Messungen der Feuerwehr hatten ergeben, dass keine weitere Gefahr von dem bislang unbekannten Reizstoff ausging. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein Täter oder eine Täterin in dem Foyer Reizgas versprüht hat. Zu dem Zeitpunkt seien dort etwa 20 Menschen gewesen. Ein technischer Defekt wird Polizeiaussagen zufolge bislang ausgeschlossen.