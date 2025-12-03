Nach Lkw-Brand: Sechs Stunden Vollsperrung auf A5

Die Feuerwehr musste immer wieder die geladenen Holzpaletten ablöschen. (Symbolbild)

Ein brennender Sattelauflieger hat in der Nacht den Verkehr auf der Autobahn 5 bei Ettlingen (Landkreis Karlsruhe) lahmgelegt. Der Lastwagen fing auf der Autobahn in Richtung Süden Feuer, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer konnte die Zugmaschine noch abkoppeln, bevor der mit Holzpaletten beladene Auflieger vollständig brannte.

Die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Die Fahrbahn Richtung Süden blieb rund sechs Stunden gesperrt und wurde gegen 6 Uhr wieder freigegeben.

Der Fahrer kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte demnach ein geplatzter Reifen den Brand ausgelöst haben.