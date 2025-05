Aktuell Land

Nach Leihe bei Elversberg: Hoffenheim setzt auf Damar

Hoffenheim bindet den aktuell an die SV Elversberg ausgeliehenen Muhammed Damar langfristig an sich. Bevor der 21-Jährige in den Kraichgau zurückkehrt, will er mit der SV Elversberg aufsteigen.