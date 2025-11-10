Nach Leichenfund in Stuttgart: Tote sind Mutter und Kinder

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Fund von drei Leichen in einer Wohnung im Stuttgarter Stadtteil Feuerbach ist nun klar, wer die Toten waren. Die Obduktion habe ergeben, dass es sich um eine 41 Jahre alte Mutter und ihre beiden minderjährigen Kinder handele, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Zuvor hatte die »Stuttgarter Zeitung« berichtet.

Zum Alter und Geschlecht der Kinder sowie zur Todesursache äußerte sich die Sprecherin nicht. Nur so viel: »Die Obduktion hat ergeben, dass weiterhin keine Hinweise auf die Beteiligung einer anderen Person vorliegen.«

Die tote Frau und die Leichen der zwei Kinder waren am Mittwochmittag gefunden worden. Zuvor hatten sich Polizeibeamte Zutritt zur Wohnung verschafft – »aufgrund des Verdachts einer hilflosen Lage«, wie eine Sprecherin erklärte.

Familie war auch dem Jugendamt bekannt

Nach Angaben der Stadt Stuttgart war die Familie auch dem Jugendamt bekannt gewesen. Es hätten sich aber während der Betreuung keine Anzeichen ergeben, dass die Familie gefährdet sei, weder durch sich selbst noch durch andere, sagte ein Sprecher der Stadt.

Nach Angaben der Stadt wurden die Behörden von der Schule der Kinder verständigt, weil die beiden dort nach den Herbstferien nicht zum Unterricht erschienen waren. Auch Anrufe waren unbeantwortet geblieben, bestätigte der Stadtsprecher. Als Vertreter des Jugendamts schließlich bei der Familie vor verschlossener Tür standen, hätten sie die Polizei gerufen.