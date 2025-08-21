Nach Leichenfund am Neckar: Prozess gegen Ex-Partner

Die Staatsanwaltschaft ist sicher: In Stuttgart ist eine Frau von ihrem Ex-Partner umgebracht worden. (Archivbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Fund einer erstochenen Frau im Neckar bei Fellbach steht ihr früherer Lebensgefährte wegen Totschlags vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt davon, dass der damals 24-Jährige seine ehemalige Freundin Ende Oktober des vergangenen Jahres zunächst mit einem Messer und einem Würgegriff umgebracht hat. Die Frau hatte sich kurz vorher von ihm getrennt.

Die Leiche soll der Mann in Stuttgart in den Neckar geworfen haben. Die tote 26-Jährige war mehrere Tage danach von einem Spaziergänger entdeckt worden. Sowohl das Opfer als auch der angeklagte Mann haben die ruandische Staatsangehörigkeit.