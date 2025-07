Nach Lastwagen-Brand: Autobahn 81 voll gesperrt

Die Polizei hat die Autobahn in beide Richtungen voll gesperrt. (Symbolbild)

Nach einem Lkw-Brand ist die Autobahn 81 weiter in beide Richtungen voll gesperrt. Die Vollsperrung zwischen Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) und Empfingen (Kreis Freudenstadt) wird nach Polizeiangaben noch bis heute Mittag andauern.

Auf der Autobahn hatte am Montag ein Lastwagen Feuer gefangen. Der Sattelzug geriet den Angaben zufolge während der Fahrt ins Schlingern, prallte gegen die Leitplanke, kippte um und brannte. Der Fahrer des Lastzugs konnte sich selbstständig in Sicherheit bringen und erlitt nur leichte Verletzungen. Der Lastzug war mit einem organischen Lösungsmittel beladen, das in der chemischen Industrie genutzt wird.

Umleitungsstrecken sind nach Polizeiangaben eingerichtet. Der Einsatzort sei großräumig abgesperrt.