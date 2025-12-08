Nach Handspiel: Kurze Sperre für Stuttgarts Assignon

Bitte aktivieren Sie Javascript

Verteidiger Lorenz Assignon vom VfB Stuttgart ist nach seiner Roten Karte im Heimspiel gegen den FC Bayern München (0:5) vom Deutschen Fußball-Bund für eine Partie gesperrt worden. Der Franzose hatte mit einem Handspiel in der Schlussphase des Spiels am Samstag einen Elfmeter verursacht und von Schiedsrichter Tobias Stieler die Rote Karte gesehen.

Assignon verpasst damit das kommende Bundesliga-Auswärtsspiel des VfB am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) beim SV Werder Bremen.