Nach Handspiel: Kurze Sperre für Stuttgarts Assignon

Der DFB verkündet das Strafmaß für VfB-Verteidiger Lorenz Assignon. Er muss nach seinem Platzverweis gegen die Bayern nicht lange aussetzen.

VfB-Verteidiger Lorenz Assignon sah am Samstag die Rote Karte. (Archivbild) Foto: Tom Weller/DPA
Verteidiger Lorenz Assignon vom VfB Stuttgart ist nach seiner Roten Karte im Heimspiel gegen den FC Bayern München (0:5) vom Deutschen Fußball-Bund für eine Partie gesperrt worden. Der Franzose hatte mit einem Handspiel in der Schlussphase des Spiels am Samstag einen Elfmeter verursacht und von Schiedsrichter Tobias Stieler die Rote Karte gesehen.

Assignon verpasst damit das kommende Bundesliga-Auswärtsspiel des VfB am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) beim SV Werder Bremen.

