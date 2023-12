Aktuell Land

Nach Gewalttat Tatverdächtiger festgenommen

Kurz nach dem mutmaßlichen Mord an einem 45-Jährigen haben Spezialkräfte der Polizei in Stuttgart in der Nacht zum Donnerstag eine Wohnung gestürmt und den mutmaßlichen Täter festgenommen. Der 42-Jährige stehe im Verdacht, den 45-jährigen Mann erschossen zu haben, teilte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mit. Das Opfer war am Mittwochabend tot auf einem Balkon im Stadtbezirk Zuffenhausen aufgefunden worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann erschossen worden.