Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann hatte am Freitagabend mehrere Menschen in einem Lokal am Ulmer Münsterplatz als Geiseln genommen. Einsatzkräfte schossen auf ihn und beendeten so die Geiselnahme. »Die Geiseln sind unverletzt geblieben«, sagte Staatsanwalt Michael Bischofberger. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei den Waffen, mit denen der Mann seine Opfer bedrohte, um täuschend echt aussehende Soft-Air-Waffen handelte.

Post