Nach Flucht von Mörder: Geldbußen für JVA-Beamte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weil ein verurteilter Mörder unter ihrer Aufsicht fliehen konnte, sind gegen zwei Beamte der Justizvollzugsanstalt (JVA) Bruchsal Geldbußen verhängt worden. In einem Disziplinarverfahren sei ein Verstoß gegen die Pflicht zur ständigen und unmittelbaren Beaufsichtigung von Gefangenen bestätigt worden, teilte das baden-württembergische Justizministerium mit. Zur Höhe der Geldbußen wollte sich das Ministerium aus Vertraulichkeits- und Datenschutzgründen nicht äußern. Die beiden Beamten seien weiterhin in der JVA Bruchsal im Dienst. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Der damals 43-Jährige, der in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) einsaß, war einen Tag vor Halloween bei einem bewachten Ausflug an einen Baggersee in Germersheim (Rheinland-Pfalz) geflohen. Unter der Aufsicht der zwei JVA-Beamten sollte er dort seine Frau und Kinder treffen. Seitdem fahndet die Polizei umfangreich nach dem Mörder. Der Mann war 2012 vom Landgericht Karlsruhe zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Diese verbüßte er bisher im Gefängnis Bruchsal.