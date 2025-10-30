Nach Feuer in Stuttgart: Bewohner festgenommen

Bei einem Brand in einem Stuttgarter Mehrfamilienhaus waren mehr als 100 Einsatzkräfte im Einsatz. Nun ist ein mutmaßlicher Brandstifter festgenommen worden. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart, bei dem zwei Einsatzkräfte verletzt wurden, hat die Polizei einen Bewohner festgenommen, der im Verdacht steht, das Feuer gelegt zu haben. Der 66-Jährige sei am Mittwoch festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Der Mann soll das Feuer in seiner Wohnung gelegt haben, die vollständig ausbrannte. Warum der Mann das Feuer legte, sei Gegenstand von Ermittlungen, sagte eine Polizeisprecherin. Er sei einem Haftrichter vorgeführt worden und sitze in Untersuchungshaft.

Bei dem Brand im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt wurde am vergangenen Samstag niemand verletzt, die Bewohner wurden von der Feuerwehr evakuiert. Im Einsatz waren früheren Angaben zufolge mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr, die mit drei Drehleitern ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude verhinderten.

Bei dem Einsatz wurden nach Feuerwehrangaben zwei Einsatzkräfte verletzt. Eine Feuerwehrfrau sei mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, ein Feuerwehrmann sei ambulant vor Ort versorgt worden.