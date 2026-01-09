Nach Explosion mit drei Toten: Spurensuche in den Trümmern

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach der verheerenden Explosion eines Wohnhauses in Albstadt versuchen Experten, in den Trümmern Hinweise auf eine Ursache für das Unglück mit drei Toten zu finden. Es sei geplant, Brandermittler und weitere Spezialisten im Laufe des Tages einzusetzen, teilte die Polizei mit. Geprüft wird unter anderem, ob die Explosion möglicherweise im Zusammenhang mit einem Gasaustritt steht. Es sei aber mit einem Ergebnis im Laufe des Tages eher nicht zu rechnen, hieß es weiter.

Bei dem Einsturz des Wohnhauses war am frühen Donnerstagmorgen eine dreiköpfige junge Familie ums Leben gekommen. Albstadts Oberbürgermeister Roland Tralmer (CDU) hatte von einer Gasexplosion gesprochen und betont, es gebe keinen Anlass zur Befürchtung weiterer Explosionen.

Auch Nachbargebäude beschädigt

Fast alle Bewohner der umliegenden und ebenfalls beschädigten Nachbargebäude sind nach Angaben der Stadt inzwischen in ihre Häuser zurückgekehrt. Handwerker und Gutachter seien im Einsatz, um Schäden zu erfassen und zu beseitigen. Zwischenzeitlich waren laut Stadt zwischen 20 und 30 Anwohner in einer Notunterkunft betreut worden. Ein älteres Ehepaar wurde demnach in einem Hotel untergebracht, weil zunächst die Statik seines Hauses untersucht werden soll.